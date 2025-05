Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeldkreis (ots)

Am Freitag dem 02.05.2025 gegeb 23:00 Uhr beobachtet ein Zeuge in der Braustraße in Worbis eine männliche Person welche eine Betonmauer mit Graffiti besprühte. Der 15 jaährige Täter konnte durch den Zeugen bis zum Eintrffen der Polizei festgehalten werden.Der Schaden wird auf ca. 500,-EUR geschätzt. Der Jugendliche wurde im Anschluß an die polizeilichen Maßnahmen an seine Großeltern übergeben.

