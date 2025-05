Feuerwehr Neukirchen-Vluyn

FW Neukirchen-Vluyn: Erstmeldung: Scheunenbrand

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Freitagmorgen, den 02.05.2025, wurde die Feuerwehr Neukirchen-Vluyn gegen 04:40 Uhr zu einem Scheunenbrand in die Heckrathstraße im Ortsteil Neukirchen alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand die betroffene Scheune, in der Stroh gelagert war, bereits in Vollbrand.

Alle Einheiten der Feuerwehr Neukirchen-Vluyn wurden alarmiert. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend umfangreiche Löschmaßnahmen ein und errichteten Riegelstellungen, um ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude zu verhindern. Eine benachbarte Stallung mit Geflügel konnte erfolgreich geschützt werden.

Aufgrund der Nähe zur Stadtgrenze zieht die Rauchentwicklung in Richtung Moers, insbesondere in den Bereich Genend. Die Bevölkerung wird gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen abzuschalten.

Die Einsatzmaßnahmen dauern derzeit noch an. Weitere Informationen folgen im Laufe des Tages.

Original-Content von: Feuerwehr Neukirchen-Vluyn, übermittelt durch news aktuell