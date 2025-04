Feuerwehr Neukirchen-Vluyn

FW Neukirchen-Vluyn: 13 neue Feuerwehrkräfte für Neukirchen-Vluyn - Erfolgreicher Abschluss des Grundlehrgangs

Neukirchen-Vluyn (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn freut sich über 13 frisch ausgebildete Feuerwehrmitglieder. Nach einer intensiven dreimonatigen Ausbildung erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am vergangenen Samstag ihre Abschlussurkunden.

Gemeinsam mit dem Leiter des Ordnungsamtes, Roberto Sonfeld, sowie den Mitgliedern des Arbeitskreises Ausbildung überreichte der stellvertretende Leiter der Feuerwehr, Thorsten Eckhardt, die Urkunden an die Absolventinnen und Absolventen.

Der Grundlehrgang, bestehend aus den Modulen Truppmann 1 und 2, umfasste 140 Unterrichtsstunden und vermittelte den Teilnehmern eine fundierte theoretische und praktische Ausbildung. Sie erhielten Einblicke in Rechtsgrundlagen, Unfallverhütung sowie den Umgang mit ihrer persönlichen Schutzausrüstung. Zudem wurden sie in der technischen Hilfeleistung sowie der Brand- und Löschlehre geschult, wobei sie lernten, geeignete Löschmittel auszuwählen und verschiedene Löschtechniken anzuwenden.

Zentrale Bestandteile der Ausbildung waren die Einsätze in Brand- und Technischer Hilfeleistung nach der Feuerwehr-Dienstvorschrift (FwDv) 3. Die Teilnehmer übten praxisorientiert, wie sie im Brandfall vorgehen und Menschen retten können sowie, wie sie bei technischen Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen oder anderen Notfällen effektiv eingreifen.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Fahrzeug- und Gerätekunde, bei der die Teilnehmer den Aufbau und die Funktionsweise der Einsatzfahrzeuge sowie die Bedienung feuerwehrtechnischer Geräte erlernten. Auch die Erste Hilfe spielte eine wichtige Rolle, da im Feuerwehrdienst oft schnelle medizinische Maßnahmen erforderlich sind. Auch die Löschwasserentnahme und -förderung wurden intensiv geübt, um sicherzustellen, dass Wasser aus verschiedenen Quellen effizient für Brandeinsätze genutzt werden kann.

Zum Abschluss mussten alle Teilnehmer eine schriftliche und eine praktische Prüfung ablegen, in denen sie ihr erlerntes Wissen und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellten.

Besonders bemerkenswert ist der Einsatz der Absolventinnen und Absolventen, die den anspruchsvollen Lehrgang zusätzlich zu ihren beruflichen, schulischen oder universitären Verpflichtungen absolviert haben. An bis zu drei Tagen in der Woche nahmen sie an den intensiven Schulungen teil und zeigten damit ein hohes Maß an Engagement und Hingabe.

Der erfolgreiche Abschluss dieses Grundlehrgangs ist ein wichtiger Meilenstein für die neuen Feuerwehrmitglieder und zugleich ein Gewinn für die Sicherheit der Bevölkerung in Neukirchen-Vluyn. Die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten bilden die Basis für ihre zukünftige Laufbahn in der Feuerwehr.

