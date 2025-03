Feuerwehr Neukirchen-Vluyn

FW Neukirchen-Vluyn: Feuerwehr Neukirchen-Vluyn unterstützt bei Großeinsatz in Krefeld - Gefahr für rund 40 Pferde gebannt

Neukirchen-Vluyn/Krefeld (ots)

Am Samstagabend um 20:52 Uhr wurde die Feuerwehr Neukirchen-Vluyn zur überörtlichen Unterstützung nach Krefeld alarmiert. An der dortigen Rennbahn war ein Großbrand ausgebrochen, der auch rund 40 Pferde in Gefahr brachte.

Auf Anforderung der Einsatzleitung der Feuerwehr Krefeld machte sich die Spezialkomponente Großtierrettung mit drei Einsatzkräften, dem Gerätewagen Logistik (GW-Logistik) und einem Rollcontainer auf den Weg zur Einsatzstelle.

Vor Ort übernahmen die Kameraden den Einsatzabschnitt Tierrettung. Sie kontrollierten mehrere Stallungen im Gefahrenbereich. Einsatzkräfte der Feuerwehr Krefeld sicherten diese mit einer sogenannten Riegelstellung, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Gleichzeitig wurde eine sichere Fläche gesucht, auf die die Pferde im Ernstfall evakuiert werden könnten. Dazu standen die Einsatzkräfte in engem Austausch mit den Pferdebesitzern.

Nachdem der Brand unter Kontrolle gebracht wurde und keine Gefahr mehr für die Tiere bestand, konnten die Kameraden den Einsatz beenden und wieder einrücken.

Ein großer Dank gilt der Feuerwehr Krefeld für die professionelle Zusammenarbeit!

