Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: brennendes Auto greif auf Carport sowie Einfamilienhauses über und verursacht hohen Sachschaden

Bad Doberan (ots)

Am Sonntag, dem 12.05.2024 um 05:25 Uhr kam es zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Bad Doberan. Die Freiwilligen Feuerwehren und die Polizei Bad Doberan wurden alarmiert, da in der Straße Am Bollhäger Fließ ein PKW brennen soll. Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, brannte das Carport unter dem das Fahrzeug abgestellt war bereits in voller Ausdehnung. Die 66-jährige Hauseigentümerin, welche durch Nachbarn alarmiert wurde, konnte das Haus rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Als kurz darauf die Feuerwehr eintraf hatten die Flammen bereits auf den Dachstuhl des Einfamilienhauses übergegriffen. Durch das schnelle Eingreifen der Kameraden konnte eine weitere Ausdehnung des Feuers verhindert werden. Der Brand war nach einer Stunde gelöscht. Polizei sperrte den Ereignisort ab und befragten erste Zeugen. Das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 700.000 Euro. Die Eigentümerin stand unter Schock und musste ärztlich versorgt werden. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt waren 64 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Doberan, Rethwisch, Nienhagen, Kröpelin und Kühlungsborn im Einsatz. gefertigt: Jens Nickel Polizeihauptkommissar Polizeihauptrevier Bad Doberan verantwortlich: Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

