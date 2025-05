Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeldkreis (ots)

In der Zeit vom 01.05.2025, 20:00 Uhr bis zum 02.05.2025, 10:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter den Sportplatz in Hohengandern am Erlenweg. Der oder die Täter befuhren den Platz mit Fahrzeugen und beschädigten diesen durch sogenanntes Driften. Bei dem Tatfahrzeug soll es sich um einen grauen PKW Audi 80 gehandelt haben. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

In der Dingelstädter Straße in Heiligenstadt beschädigten bisher unbekannte Täter in der Zeit vom Donnerstag, 01.05.2025, 10:00 Uhr bis zum 02.05.2025, 07:30 Uhr mehrere Glasbausteine einer Hausfassade indem sie Steine gegen die Fassade warfen. Der genaue Sachschaden konnte bisher nicht genannt werden.

Um sachdienliche Hinweise wird gebeten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell