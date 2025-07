Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 34-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand widersetzt sich Vollstreckungsbeamten

Stuttgart (ots)

Zu einer Bedrohung, einer Beleidigung sowie zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist es in der Nacht zum Samstag (05.07.2025) am Bahnhof in Stuttgart - Bad Cannstatt gekommen.

Gegen 00:20 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei auf eine verbale Streitigkeit am Bahnsteig 2/3 aufmerksam. Die eingesetzten Beamten trafen hierbei einen 34 Jahre alten Mann an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Dabei reagierte der deutsche Staatsangehörige umgehend aggressiv. Nachdem ihm ein Platzverweis erteilt wurde, warf der 34-Jährige eine leere Bierdose auf die Gleise und versuchte sie anschließend wieder aus dem Gleisbereich zu holen. Nachdem die Polizisten dies unterbunden hatten, widersetzte er sich den weiteren Maßnahmen und beleidigte und bedrohte die Beamten. Durch den Vorfall wurde der 34-Jährige offenbar leicht verletzt. Die eingesetzten Polizisten erlitten ebenfalls leichte Verletzungen, blieben jedoch weiterhin dienstfähig. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde er im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell