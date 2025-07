Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Böblingen - Zeugen gesucht

Böblingen (ots)

Böblingen. Am Montag (07.07.2025) kam es gegen 16:30 Uhr am Bahnhof Böblingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem gefährlichen Gegenstand. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll ein bereits polizeibekannter 25-jähriger deutscher Tatverdächtiger am Bahnsteig 3 einen 20-jährigen Geschädigten mit einem Kugelschreiber verletzt haben. Der Grund für den Angriff soll eine vorausgegangene verbale Streitigkeit gewesen sein. Der Geschädigte, mit ebenfalls deutscher Staatsangehörigkeit, konnte den Angriff offenbar weitgehend abwehren, wurde jedoch leicht an der Körperseite getroffen. Bereits vor dieser Auseinandersetzung soll der Tatverdächtige in das Gleisbett gesprungen sein, um eine dort befindliche Eisenstange aufzunehmen. Um einen Angriff mit dieser zu verhindern, habe der Geschädigte den Beschuldigten wieder hinabgestoßen. Nach Abschluss der Rangelei flüchtete der Tatverdächtige in eine einfahrende S-Bahn. Die alarmierte Landespolizei konnte vor Ort nur noch den mutmaßlich Geschädigten antreffen. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, welche die Auseinandersetzung am Bahnsteig 3 beobachtet haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 87035-0 bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart zu melden.

