Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach sexueller Belästigung im Zug: Geschädigter und Zeugen gesucht

Ulm/Heidenheim (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am vergangenen Freitag (04.07.2025) in einem Regionalexpress von Ulm nach Heidenheim gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der unbekannte, etwa 30 Jahre alte und ca. 170cm große Mann, gegen 16:10 Uhr einen noch unbekannten jungen Reisenden fest umarmt und dessen Gesäß berührt haben. Bei dem Reisenden soll es sich um einen etwa 14 Jahre alten und 170cm bis 175cm großen Jugendlichen mit kurzen schwarzen Haaren gehandelt haben. Während der mutmaßliche Geschädigte wohl beim Halt in Heidenheim ausstieg, soll der unbekannte Tatverdächtige in Aalen den Zug verlassen haben. Auffällig bei ihm soll eine körperliche Beeinträchtigung beim Gehen gewesen sein. Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach dem noch unbekannten geschädigten Jugendlichen, sowie weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell