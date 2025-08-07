PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradstreife

Weimar (ots)

Ein etwas ungewohnteres Bild boten gestern seit längerem mal wieder zwei Beamte der PI Weimar. Diese verrichteten ihren Streifendienst nicht wie gewohnt im Funkstreifenwagen, sondern überwiegend auf dem Fahrrad. Auf die Art waren sie in der Innenstadt flexibel und für viele Bürger ansprechbar unterwegs. Wer meint, dass die Kollegen aber nur zum Anschauen unterwegs waren, musste eines Besseren belehrt werden. Das Equipment für Verwarnungen, Bußgelder und Anzeigen kann auch mit dem Fahrrad mitgenommen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

