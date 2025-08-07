Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradstreife

Weimar (ots)

Ein etwas ungewohnteres Bild boten gestern seit längerem mal wieder zwei Beamte der PI Weimar. Diese verrichteten ihren Streifendienst nicht wie gewohnt im Funkstreifenwagen, sondern überwiegend auf dem Fahrrad. Auf die Art waren sie in der Innenstadt flexibel und für viele Bürger ansprechbar unterwegs. Wer meint, dass die Kollegen aber nur zum Anschauen unterwegs waren, musste eines Besseren belehrt werden. Das Equipment für Verwarnungen, Bußgelder und Anzeigen kann auch mit dem Fahrrad mitgenommen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell