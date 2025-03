Polizei Hagen

POL-HA: Senior stößt in Engstelle mit geparktem Auto zusammen

Hagen-Boele (ots)

An einer Engstelle in der Sauerlandstraße in Fahrtrichtung Hoheleye stieß ein 85-jähriger Toyota-Fahrer am Donnerstag (20.03.2025) mit einem geparkten Auto zusammen. Der Senior gab an, dass ihm um 16 Uhr ein anderes Auto entgegenkam. Er habe gedacht, noch durch die Engstelle zu passen und fuhr deshalb weiter. Dann wollte er dem Gegenverkehr ausweichen und fuhr in einen geparkten VW. Durch den Aufprall habe der 85-Jährige das Lenkrad verrissen und sich verletzt. Der Mann wurde durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt und sein Auto abgeschleppt. (arn)

