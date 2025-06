Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Polizei führt Geschwindigkeitsmessungen durch

Am Donnerstag stoppte die Polizei mehrere Autos auf der B10.

Am Vormittag führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen zwischen Urspring und Luizhausen durch. Dabei ertaptte die Polizei drei Autofahrer, die deutlich schneller als die erlaubten 80 km/h fuhren. Am schnellsten fuhr eine 26-Jährige in ihrem Fiat. Sie war 32 km/h schneller als erlaubt. Sie muss nun mit einem Bußgeld von mindestens 200 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

