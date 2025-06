Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Klein-Lkw contra Radfahrerin

Am Donnerstag trug eine 60-Jähriger nach einem Zusammenstoß bei Laupheim Verletzungen davon.

Die Radlerin war kurz vor 17 Uhr auf dem Radweg in der Kreppachstraße unterwegs. Der verläuft neben der Landstraße 257 und führt in Richtung Ehingen-Schaiblishausen. Aus der Orthalde kam ein 52-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter. Der Fahrer des 3,5 Tonner wollte nach rechts in die Kreppachstraße einbiegen. Dabei übersah er wohl die vorfahrtsberechtigte Seniorin auf ihrem Pedelec. Die Frau prallte in die rechte Seite des Mercedes. Zum Glück zog sie sich bei dem Zusammenstoß nur leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an Lkw und E-Bike auf jeweils 500 Euro. Auf den Lkw-Fahrer kommt nun eine Anzeige zu.

Verkehrsteilnehmern empfiehlt die Polizei besondere Aufmerksamkeit. Zweiradfahrer sind wegen ihrer schmalen Umrisse nur schwer zu erkennen. Deshalb heißt es: Lieber einmal mehr und genauer schauen.

