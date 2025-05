POL-PPRP: Radfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) - In der Niedererstraße (zwischen Arndtstraße und Stadtgartenstraße) wurde ein schwarzer VW-Tiguan zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 2.000 Euro. Das Auto parkte zum Tatzeitraum (21.05.2025, 18 Uhr, bis 22.05.2025, 9 Uhr) ordnungsgemäß am Straßenrand. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

