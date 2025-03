Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Sachbeschädigungen an mehreren PKW

Soest (ots)

In der Nacht von vergangenem Freitag auf Samstag kam es in Soest zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten PKW. Im Windmühlenweg wurde in 2 Fällen jeweils ein Stein auf die Windschutzscheibe eines Autos geworfen. In der nahegelegenen Straße Auf der Borg wurde ein Blumenkübel auf ein Auto geworfen und in der Pollhofstraße wurde an einem PKW der Außenspiegel abgetreten. In allen Fällen hatten die Geschädigten vor ihrer Haustür grölende Jugendliche vernommen. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte niemand mehr angetroffen werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei. (rs)

