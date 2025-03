Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrüger ergaunern vierstelligen Geldbetrag

Warstein (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurde eine 82-Jährige Frau aus Warstein das Opfer dreister Betrüger. Die Seniorin wurde beim Lesen der Nachrichten im Internet auf eine Website geleitet, auf der eine Viruswarnung angezeigt wurde. Die Warsteinerin klickte auf den angezeigten Link und wurde wiederum weitergeleitet. Eine Telefonnummer wurde anzeigt, die sie umgehend anrief. Es meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter der Firma Microsoft, der anbot, den Virus vom PC der Seniorin zu entfernen. Die 82-Jährige nahm das Angebot an. Der angebliche Microsoft-Experte steuerte per Fernzugriff den Computer der 82-Jährigen und verlangte die Herausgabe ihrer Bankdaten, Passwörter und PayPal-Daten. Die Seniorin kam der Aufforderung zunächst nach, so dass es zu mehreren unberechtigten Überweisungen eines insgesamt vierstelligen Geldbetrages kam. Nachdem der Betrüger aufgelegt hatte, kamen der Warsteinerin Zweifel und sie erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Die Polizei rät: - Mitarbeiter einer Computerfirma rufen nur bei einem konkret erteilten Auftrag an. Eine Ferndiagnose ohne Auftrag, bei der ein Virenbefall bekannt wird, gibt es nicht. - Beenden Sie umgehend das Gespräch - Geben Sie keine privaten Daten, z.B. Bankdaten, Zugangsdaten zu Kundenkonten etc. heraus. Gewähren Sie unbekannten Anrufern niemals Zugriff auf ihren Rechner.

