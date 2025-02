POL-BI: U-Haft für jungen Drogendealer

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Drei bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag, 14.02.2025, auf Samstag in eine - in einer Sackgasse gelegenen - Lagerhalle an der Petristraße, nahe der Finkenstraße, ein. Die Einbrecher gelangten über den Zaun auf das Firmengelände und brachen in das Gebäude, angrenzend an den Petripark, ein. Sie durchsuchten die Lagerhalle und stahlen mehrere E-Scooter, vier ...

