Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In den zurückliegenden Tagen hat die Polizei Bielefeld die Ermittlungen zu mehreren aufgebrochenen Autos in der Innenstadt aufgenommen. Ob die Taten zusammenhängen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. In einem Fall wurde ein verdächtiges Paar beobachtet.

Am Freitag, 14.02.2025, wurde die Scheibe eines Seat Ibiza in der Buddestraße eingeschlagen. Die Tatzeit liegt zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr. Es wurde nichts entwendet.

Am 16.02.2025, in der Zeit von 06:00 Uhr und 19:30 Uhr, wurde an einem BMW X3 in der Feilenstraße ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen und nichts entwendet.

Die Scheibe am 1er BMW in der Waldemarstraße, wurde zwischen 18:00 Uhr am Sonntag, 16.02.2025, und 08:00 Uhr am Montag, 17.02.2025, eingeschlagen. Ein Toyota C-HR in der Herforder Straße wurde zwischen 11:00 Uhr am Sonntag, 16.02.2025, und 13:00 Uhr am Montag, 17.02.2025, aufgebrochen.

Die Tatzeit für einen Ford Focus, der in der August-Bebel-Straße stand, liegt zwischen 05:50 Uhr und 07:00 Uhr am Montag, 17.02.2025.

Zwischen 18:00 Uhr am Montag, 17.02.2025, und 07:00 Uhr am Dienstag wurde zudem ein Handwerkerfahrzeug auf einem Parkplatz an der Amtsstraße aufgebrochen. Die Täter stahlen aus dem Citroen Jumper diverse Elektrowerkzeuge.

An einem Seat Altea, der in der Straße Am Bahnhof stand, wurde zwischen 22:30 Uhr am Montag und 07:40 Uhr am Dienstag, 18.02.2025, eine Scheibe eingeschlagen. Gestohlen wurde nichts.

Außerdem wurde ein Opel Astra gegen 10:45 Uhr am Dienstag, 18.02.2025, aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug an der August-Bebel-Straße wurde eine Sporttasche gestohlen. Ein Zeuge konnte ein tatverdächtiges Duo beobachten, welches in Richtung Stadthalle flüchtete. Der Mann soll 40 bis 50 Jahre alt sein. Er trug eine schwarze Mütze, eine blaue Jacke mit Fellkragen, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Seine weibliche Komplizin hat blonde Haare. Sie trug einen grauen knielangen Mantel, eine blaue Jeans und weiße Schuhe. Sie führte zudem einen gelben Rucksack mit.

Bei einem Audi Q8 in unmittelbarer Nähe blieb es bei einem versuchten Aufbruch.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

