Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frau(en) angegriffen - Zeugen gesucht

Jena (ots)

Gleich zweimal wurde am Mittwoch eine 34-Jährige von ein und derselben männlichen Person, ihren Aussagen folgend, grundlos attackiert. In den Vormittagsstunden, gegen 09:30 Uhr, auf dem Markt und dann gegen 17:30 Uhr im Bereich des Holzmarktes. Während der Sachverhalt am Nachmittag im Versuchsstadium endete, wobei auch weitere noch unbekannte weibliche Passanten betroffen gewesen sein sollen, vollendete der Täter am Vormittag die Körperverletzung. Mit Absicht habe er ihr gegen den Arm geschlagen, sodass sie Schmerzen verspürte. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 175 - 180 cm groß ca. 30 Jahre schlank bis hager leichten Oberlippenbart

Bekleidung:

dunkle bis schwarze lange Haare Basecap dunkles Shirt mit einer Jacke drüber helle Hose relativ weite Kleidung kleinere Umhängetasche

Trotz Fahndung im Stadtgebiet, konnte der unbekannte Täter nicht festgestellt werden. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können, oder auch selbst involviert waren bzw. attackiert wurden werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden. Das entsprechende Aktenzeichen lautet 206590/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell