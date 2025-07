Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei

Ulm (ots)

25-Jähriger vorläufig in geschlossener Psychiatrie untergebracht / Am Sonntag erlitt ein 16-Jähriger bei einem mutmaßlichen Messerangriff in einem Linienbus in Blaustein-Arnegg leichte Verletzungen.

Gegen 11 Uhr befanden sich der 25-Jährige sowie der 16-Jährige im Linienbus von Markbronn in Richtung Ulm. Bei Arnegg soll der 25-Jährige ein Messer gezogen und ohne Vorwarnung in Richtung Kopf und Hals des ahnungslos dort sitzenden Jugendlichen gestochen haben. Dem gelang es den Angriff mit den Händen abzuwehren. Er erlitt dabei leichte Verletzungen am Ohr sowie an Armen und Händen. Als der Busfahrer den Angriff bemerkte, hielt er in der Hauptstraße in Arnegg an und öffnete die Tür. Dann flüchtete der Angreifer aus dem Bus. Nur wenige Minuten nach der Tat konnte der mutmaßliche Täter widerstandslos in Arnegg festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der Verdächtige am Montag dem Haftrichter des Amtsgerichts Ulm vorgeführt. Dieser erließ einen Unterbringungsbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten (heimtückischen) Mordes, wobei die Schuldfähigkeit des Beschuldigten aufgehoben oder zumindest erheblich vermindert gewesen sein dürfte. Der 25-jährige Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft wurde sodann in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus vorläufig untergebracht.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Ulm dauern an.

++++1412230

Staatsanwaltschaft Ulm, Michael Bischofberger, Tel. 0731/189-1441

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell