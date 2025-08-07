LPI-J: "Türöffner" wird zur Straftat
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Kahla: Ein 39-Jährige parkte am Mittwochabend seinen Pkw Skoda auf dem Markt. In der Folge kam ein Lieferdienstfahrer eines ortsansässigen Imbisses zu seinem Lieferfahrzeug VW, öffnete die Fahrertür mit Schwung und stieß diese gegen den Skoda. Dadurch entstand Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich der 40-jährige Verursacher vom Ort, konnte aber im Rahmend er Ermittlungen bekannt gemacht werden. Er muss sich wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort strafrechtlich verantworten.
