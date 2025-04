Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl: 42-Jähriger in Untersu-chungshaft

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 26. April 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 16:25 Uhr einen 42-Jährigen im Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem wurde bekannt, dass ihn das Amtsgericht Rathenow per Haftbefehl suchte. Das Gericht ordnete am 11. Februar dieses Jahres eine Untersuchungshaft wegen Diebstählen sowie Sachbeschädigungen an. Grund dafür war, dass der Deutsche, trotz ordnungsgemäßer Ladung, dem Hauptverhandlungstermin unentschuldigt fernblieb. Die Beamten nahmen ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit in die nahegelegenen Räumlichkeiten der Bundespolizei. Bei der sich anschließenden Durchsuchung der Person und seiner mitgeführten Sachen stellten die Einsatzkräfte einen Pollenböller sowie 1,2 Gramm vermutlich Heroin fest und im Weiteren sicher. Am Sonntag, den 27. April 2025 erfolgte dann die Haftrichtervorführung am Amtsgericht Potsdam, bei welcher der zuständige Richter den Untersuchungshaftbefehl bestätigte. Entsprechend wurde der Gesuchte an eine Justizvollzugsanstalt überge-ben und die ausschreibende Behörde informiert. Zudem fertigten die Bundespolizisten eine weitere Strafanzeige wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittel- und Sprengstoffgesetzes.

