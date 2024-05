FW-MG: Brand in leer stehendem Gebäude auf ehemaligem Industriegelände

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach Lürrip, 10.05.2024, 17:59, Lürriper Straße (ots)

Am heutigen Freitag wurde ein Brand in einem leerstehenden Gebäude auf einem ehemaligen Industriegelände an der Lürriper Straße gelöscht. Die Feuerwehr wurde um 18 Uhr zu dem Einsatz gerufen, es brannte eine Gebäudehälfte in allen Etagen. Die Rauchentwicklung war in weiten Teilen der Stadt zu sehen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde sofort mit dem Löscheinsatz begonnen. Einsatzkräfte löschten das Feuer mit einem Trupp im Innangriff und von außen mit Hilfe einer Drehleiter und drei Strahlrohren. Da bereits große Teile der Zwischendecke und Teile des Daches eingestürzt waren, konnten im weiteren Verlauf die Löscharbeiten nur noch von außen durchgeführt werden.

Aufgrund der Ausbreitung des Feuers musste das Dach des Gebäudes großflächig geöffnet werden, um Glutnester zu erreichen und eine weitere Brandausbreitung zu verhindern. Die Feuerwehr arbeitete mit vier Strahlrohren im Außenangriff, um die Flammen einzudämmen und das Gebäude zu sichern. Der Einsatz konnte nach drei Stunden beendet werden. Das DRK übernahm während dieser Zeit die Versorgung der eingesetzten Kräfte mit Getränke.

Glücklicherweise gab es keine Verletzten zu beklagen, da das Gebäude leer stand und keine Personen gefährdet waren. Die Ursache des Brandes wird derzeit von der Polizei untersucht.

Für die Löscharbeiten musste die Lürriper Straße zwischen Neusser Straße und Im Dommer durch die Polizei gesperrt werden.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt) die Freiwilligen Feuerwehr Einheit Neuwerk zwei Sonderfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug, das DRK sowie die Polizei und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Sebastian Teeuwen

