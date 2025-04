Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Unbekannte legen Steine auf Schienenköpfe, Intercityexpress muss Schnellbremsung einleiten

Bad Lauchstädt (ots)

Am Sonntag, den 27. April 2025 informierte die Notfallleitstelle der Bahn um 13:46 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr auf der Schnellfahrstrecke von Halle (Saale) in Richtung Erfurt, im Bereich Bad Lauchstädt. Der Triebfahrzeugführer eines Intercityexpress war kurz zuvor auf Höhe der Merseburger Straße über auf dem Schienenkopf aufgelegte Steine gefahren und hatte daraufhin eine Schnellbremsung eingeleitet. Eine sofort verständigte Streife der Bundespolizei sowie der Notfallmanager der Bahn fuhren den Einsatzort an. Da keine Beschädigungen am Zug festgestellt wurden, entschied der Notfallmanager, dass der Intercityexpress seine Fahrt fortsetzen konnte. Auf den Schienenköpfen befand sich auf einer Länge von etwa 140 Zentimetern Steinmehl. Die eingesetzten Bundespolizisten konnten vor Ort keine Hinweise auf mögliche Täter feststellen und fertigten Tatortfotos. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat am Sonntag, den 27. April 2025, gegen 13:45 Uhr Personen an oder in der Nähe der Bahngleise, im Bereich der Merseburger Landstraße in Bad Lauchstädt gesehen, welche womöglich mit der Tat in Verbindung ge-bracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundes-polizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden. Durch diesen Sachverhalt und der damit kurzzeitig notwendigen Streckensperrung, ergaben sich 52 Minuten Zugverspätung bei insgesamt 2 Zügen.

