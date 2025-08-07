Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebesgut im Wert von 120 Euro

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Einen renitenten Ladendieb, welcher sich dem Verkaufspersonal gegenüber nicht ausweisen wollte, meldeten Zeugen am Mittwochmittag in einem Drogeriemarkt in der Saasaer Straße. Den eingesetzten Beamten musste er sich dann aber auch nicht ausweisen, der 33-Jährige ist polizeiliche hinlänglich bekannt. Er hatte Drogerieartikel im Wert von gut 120,- Euro eingesteckt, ohne diese bezahlen zu wollen. Die fällige Anzeige wegen Diebstahls wurde aufgenommen.

