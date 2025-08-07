LPI-J: Diebesgut im Wert von 120 Euro
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Eisenberg: Einen renitenten Ladendieb, welcher sich dem Verkaufspersonal gegenüber nicht ausweisen wollte, meldeten Zeugen am Mittwochmittag in einem Drogeriemarkt in der Saasaer Straße. Den eingesetzten Beamten musste er sich dann aber auch nicht ausweisen, der 33-Jährige ist polizeiliche hinlänglich bekannt. Er hatte Drogerieartikel im Wert von gut 120,- Euro eingesteckt, ohne diese bezahlen zu wollen. Die fällige Anzeige wegen Diebstahls wurde aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell