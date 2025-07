POL-MK: Wohnungseinbruch

Iserlohn (ots) - Eine 56-jährige Frau meldete sich am Montag bei der Polizei, weil ihr am Samstagmorgen in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring die Geldbörse gestohlen wurde. Gegen 11.30 Uhr bemerkte sie, dass die Geldbörse nicht mehr in ihrer Hosentasche steckte. In dem Portemonnaie steckten eine Monatskarte der Bahn und ihr Ausweis. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: ...

