Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeug gestohlen - Ladendieb

Iserlohn-Letmathe (ots)

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte versucht, einen an der Von-der-Kuhlen abgestellten Getränke-Anhänger aufzubrechen.

Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen wurde am Kuhloweg ein weißer Renault Master mit dem amtlichen Kennzeichen MK-VI 457 gestohlen. In dem Wagen lagen diverse Elektrowerkzeuge.

Am Freitag zwischen 11 und 12.30 Uhr wurde ein Portemonnaie aus einem an der Straße Im Klepping abgestellten BMW 220 gestohlen.

Trotz eines bestehenden Hausverbotes hat ein 51-jähriger Iserlohner am Samstag kurz vor 19 Uhr in einem Discounter an der Hagener Straße Bier gestohlen. Ein Mitarbeiter nahm ihm die Flaschen vor dem Geschäft wieder ab und rief die Polizei. Am Vortag hatte der Mann einen Mitarbeiter beleidigt. Die Polizeibeamten fertigten Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Diebstahls und Beleidigung. (cris)

