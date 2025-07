Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und Polizei Hagen: Gartenlaube neben Wohnhaus angezündet - Mordkommission eingesetzt

Menden (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und Polizei Hagen: Gartenlaube neben Wohnhaus angezündet - Mordkommission eingesetzt In Menden entzündeten bislang unbekannte Personen in der Nacht auf Samstag (19.07.2025) eine Gartenlaube an der Erich-Kästner-Straße. Die Hütte befand sich neben einem Wohnhaus, in dem sich zum Tatzeitpunkt gegen 1.30 Uhr mehrere Bewohner aufhielten. Diese konnten durch Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr geweckt und unverletzt aus dem Haus geführt werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nutzten die Täter ein Brandmittel. Auch zum Wohnhaus sowie zu dem davor geparkten Auto der Bewohner führte eine Spur des Brandmittels, welches sich hier jedoch nicht entzündete. Die Polizei Hagen richtete eine Mordkommission ein und ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Zum aktuellen Zeitpunkt können keine weiteren Auskünfte gegeben werden. Die Ermittlungen dauern an. (rst)

