POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Altena (ots) - Am Sonntagnachmittag, zwischen 15.30 und 16.30 Uhr, wurde an der Fuelbecker Straße die Scheibe eines weißes Ford Fiesta eingeschlagen. So konnte der Täter eine Handtasche samt Schlüsseln, Portemonnaie, diversen Papieren, Bankkarten und Geld aus dem Wagen stehlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0 und warnt: Ein Auto ist kein Tresor! Daher sollten, auch bei kurzen Abwesenheiten, keine ...

mehr