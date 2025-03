Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht des Raubes von Handy: Festnahme und Sicherstellung in Spielothek

Dreieich / Offenbach (ots)

(lei) Wegen Verdachts des Raubes hat die Kriminalpolizei in Offenbach derzeit ein Strafverfahren in Bearbeitung, das sich gegen einen 34 Jahre alten Mann richtet. Ihm wird vorgeworfen, am Freitagabend, gegen 18.20 Uhr, einen ihm bekannten Mann an dessen Arbeitsstelle in der Max-Plank-Straße in Dreieich aufgesucht und ihm gewaltsam ein Mobiltelefon abgenommen zu haben.

Die Hintergründe der Tat sind noch nicht abschließend aufgeklärt, dürften jedoch nach ersten Erkenntnissen in bestehenden Streitigkeiten zwischen beiden Männern liegen. Der Tatverdächtige soll den 23-Jährigen in dem Moment körperlich angegangen und dabei auch verletzt haben, ehe er anschließend flüchtete. Anhand zwischenzeitlicher Ermittlungen konnte er jedoch noch in der Nacht zu Samstag in einer Spielothek in Offenbach vorläufig festgenommen werden. Die Beamten fanden bei ihm auch das mutmaßlich geraubte Handy auf und stellten es sicher. Der 34-Jährige musste unter anderem für eine erkennungsdienstliche Behandlung auf die Polizeiwache.

Die weiteren Ermittlungen dauern an; insbesondere suchen die Ermittler Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen machen können. Hinweise bitte an die 069 8098-1234.

Offenbach, 10.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

