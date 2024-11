Polizei Bonn

POL-BN: Hochwertiges Brautkleid gefunden - Braut gesucht!

Bonn (ots)

Im Verlauf des 14.11.2024 wurde in einem Geschäft in der Bonner Innenstadt ein Koffer aufgefunden, dessen Eigentümerin diesen wohl versehentlich hatte stehen lassen. In dem Koffer fanden die hinzugerufenen Polizeibeamten unter anderem ein hochwertiges Brautkleid. Da solche Kleidungsstücke in der Regel nicht zur Tagesgarderobe gehören, muss angenommen werden, dass eine angehende Braut dieses Kleid bereits unter Hochdruck sucht. Die Verliererin kann sich auf der Polizeiwache G.A.B.I. in der Bonner Innenstadt melden. Vielleicht kann der schönste Tag im Leben noch gerettet werden... (Cl)

