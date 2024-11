Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Ippendorf: Unbekannte bei Einbruchsversuch überrascht

Bonn (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer versuchten am Mittwochabend (13.11.2024) in die Souterrainwohnung eines Mehrfamilienhauses am Höhenweg in Ippendorf einzubrechen.

Nach dem derzeitigen Sachstand gelangten die mutmaßlichen Einbrecher zur Tatzeit gegen 17:50 Uhr auf das Grundstück des Hauses und versuchten, ein Fenster aufzuhebeln. Ein Nachbar, der auf die Personen aufmerksam wurde, überraschte sie dabei und rief laut nach ihnen. Die Männer flüchteten daraufhin vom Grundstück. Nach bisherigen Feststellungen können beide als etwa 20-25 Jahre alt, ca. 1,75 cm groß und mit dunklen Haaren beschrieben werden und sollen schwarze Jacken getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat die beschriebenen Personen zur Tatzeit in Tatortnähe gesehen oder bei der Flucht beobachtet? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Generell appelliert die Bonner Polizei zum Schutz vor Einbruch: Wohnung sichern, aufmerksam sein und bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei über Notruf 110 rufen.

