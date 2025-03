POL Schwaben Nord: Polizei stoppt LKW-Fahrer nach Unfallflucht

Augsburg (ots) - Göggingen - Am gestrigen Dienstag (11.03.2025) fuhr ein 69-jähriger Autofahrer alkoholisiert entlang der Memminger Straße und Eichleitner Straße. Gegen 14.45 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und teilte mit, dass der Autofahrer vor ihm in einer unsicheren Fahrweise sowie in Schlangenlinien fahre. Der Mitteiler folgte dem Autofahrer bis zu ...

mehr