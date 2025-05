POL-EU: Mit Pfefferspray gesprüht

53879 Euskirchen (ots) - Am Freitag, 23.05.2025, ca. 15.50 h, versuchte ein 40jähriger Euskirchen gewaltsam eine verschlossene Drehtüre an einer Bank in der Von-Siemens-Straße in Euskirchen zu öffnen. Hierbei beschädigte er diese erheblich. Danach stieg er in ein Fahrzeug und fuhr in Richtung Pützbergring davon. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Der Tatverdächtige Mann ...

mehr