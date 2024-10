FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Rauchentwicklung auf dem Gelände der Uniklinik +++

Mainz (ots) - Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz in der Flachsmarktstraße im Einsatz. Mindestens eine Person wurde durch das Feuer verletzt. Ein Rettungshubschrauber fliegt die Einsatzstelle an. Nach Einsatzende folgt eine ausführliche Pressemitteilung. Rückfragen bitte an: Landeshauptstadt Mainz Feuerwehr Telefon: 06131 - 12 4650 E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de ...

