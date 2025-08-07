Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind von PKW erfasst

Bad Sulza (ots)

Gestern Nachmittag wurde in Bad Sulza ein 8-jähriges Kind von einem PKW erfasst. Das Kind verließ einen, im Gegenverkehr wartenden Linienbus und beabsichtigte, die Straßenseite zu wechseln. Dafür lief es hinter dem Bus über die Fahrbahn. Dabei wurde es von einer PKW-Fahrerin erfasst. Das Kind wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

