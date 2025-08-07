PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind von PKW erfasst

Bad Sulza (ots)

Gestern Nachmittag wurde in Bad Sulza ein 8-jähriges Kind von einem PKW erfasst. Das Kind verließ einen, im Gegenverkehr wartenden Linienbus und beabsichtigte, die Straßenseite zu wechseln. Dafür lief es hinter dem Bus über die Fahrbahn. Dabei wurde es von einer PKW-Fahrerin erfasst. Das Kind wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 14:06

    LPI-J: RWE Graffiti in Bad Sulza

    Bad Sulza (ots) - An einer Mauer in der Ludwig-Wiegand-Straße 14 in Bad Sulza haben gestern Nacht Unbekannte einen 6 Meter langen Schriftzug "FC RWE" gesprüht. In Tatortnähe konnte die Polizei zwei Personen feststellen. Zur Erhärtung des Tatnachweises werden Zeugen gesucht. (Polizeiinspektion Apolda - Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 14:05

    LPI-J: 36-jähriger rast vor Polizei davon

    Apolda (ots) - Obwohl er mit STOP-Signal, Blaulicht und Martinshorn zum Halten aufgefordert wurde, raste ein 36-Jähriger mit stark überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei davon. Die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer nahm er dafür billigend in Kauf. Der polizeibekannte Mann ist bereits seit längerem nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Kennzeichen des Fahrzeuges war gefälscht. Der PKW ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 13:46

    LPI-J: Diebesgut im Wert von 120 Euro

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Einen renitenten Ladendieb, welcher sich dem Verkaufspersonal gegenüber nicht ausweisen wollte, meldeten Zeugen am Mittwochmittag in einem Drogeriemarkt in der Saasaer Straße. Den eingesetzten Beamten musste er sich dann aber auch nicht ausweisen, der 33-Jährige ist polizeiliche hinlänglich bekannt. Er hatte Drogerieartikel im Wert von gut 120,- Euro eingesteckt, ohne diese ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren