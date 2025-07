POL-IZ: 250728.1 Brunsbüttel: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung

Brunsbüttel (ots) - Am Mittwoch hat sich ein Unbekannter an zwei Schlössern eines in Brunsbüttel abgestellten Wohnmobils zu schaffen gemacht. Möglicherweise versuchte er in das Fahrzeug einzudringen, richtete allerdings nur einen Sachschaden an und gelangte nicht ins Innere. In der Zeit von 11.45 Uhr bis 12.00 Uhr stand das Campingfahrzeug des Anzeigenden in der Koogstraße in Höhe des Edeka-Marktes in einer ...

mehr