Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250725.2 Brunsbüttel: Zeugen gesucht!

Brunsbüttel (ots)

Am Mittwoch hat sich ein Unbekannter an zwei Schlössern eines in Brunsbüttel abgestellten Wohnmobils zu schaffen gemacht. Möglicherweise versuchte er in das Fahrzeug einzudringen, richtete allerdings nur einen Sachschaden an und gelangte nicht ins Innere.

In der Zeit von 11.45 Uhr bis 12.00 Uhr stand das Campingfahrzeug des Anzeigenden in der Koogstraße in Höhe des Edeka-Marktes in einer Parkbucht. Als der Nutzer das Fahrzeug abstellte, war es noch unversehrt. Bei seiner Rückkehr stellte er dann Beschädigungen / Verformungen an zwei Türschlössern fest. Die Schadenshöhe dürfte bei etwa 100 Euro liegen.

Da zur Tatzeit vermutlich reger Publikumsverkehr auf der Koogstraße herrschte, gibt es möglicherweise Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben. Sie sollten sich bei der Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell