POL-IZ: 250724.5 Brunsbüttel: Trunkenheitsfahrt endet an Hauswand

Herzhorn (ots) - In der Nacht zu heute haben drei junge Männer einen Automaten in Herzhorn aufgebrochen und einigen Inhalt daraus entwendet. Zwei der Beschuldigten waren 15 und 20 Jahre alt, die Ermittlungen nach dem dritten dauern an. Kurz nach 03.00 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf Einbrecher am Werk. Sie machten sich in der Straße Am Deich an einem Automaten, der unter anderem mit Getränken und E-Zigaretten ...

mehr