POL-IZ: 250724.3 Herzhorn: Junge Männer brechen Automaten auf

Herzhorn (ots)

In der Nacht zu heute haben drei junge Männer einen Automaten in Herzhorn aufgebrochen und einigen Inhalt daraus entwendet. Zwei der Beschuldigten waren 15 und 20 Jahre alt, die Ermittlungen nach dem dritten dauern an.

Kurz nach 03.00 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf Einbrecher am Werk. Sie machten sich in der Straße Am Deich an einem Automaten, der unter anderem mit Getränken und E-Zigaretten gefüllt war, zu schaffen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren die drei Personen bereits in Richtung Glückstadt verschwunden. Einen der Täter, einen 20-Jährigen aus Niedersachsen, trafen Beamte wenig später auf einem E-Scooter an, die Identität eines zweiten aus Itzehoe ließ sich ermitteln.

Die Besichtigung des Automaten ergab, dass dieser unberechtigt geöffnet war und Teile des Inhalts offensichtlich fehlten. Einige Getränkedosen, die vermutlich zum Stehlgut gehörten, fanden Polizisten im Nahbereich auf und stellten diese sicher.

Die Beschuldigten werden sich nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten müssen.

Merle Neufeld

