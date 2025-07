Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250724.1 Meldorf: Feuer in Meldorfer Wohnheim

Meldorf (ots)

In einem Wohnheim in Meldorf ist es am gestrigen Abend zu einem Zimmerbrand gekommen. Ursächlich dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen ein technischer Defekt an einem Küchengerät gewesen sein. Die Heider Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 20.30 Uhr schaltete der Bewohner eines Zimmers in der Unterkunft in der Marschstraße eine Heißluftfritteuse in einer Küchenzeile an und verließ den Raum. Bei seiner Rückkehr kurz darauf stand die Küchenzeile in Flammen. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte der Raum komplett aus, darüber hinaus entstand an dem gesamten Gebäudetrakt ein Schaden, so dass eine Bewohnbarkeit derzeit nicht gegeben ist.

Nach ersten Schätzungen dürfte der durch das Feuer entstandene Sachschaden bei etwa 100.000 Euro liegen. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Merle Neufeld

