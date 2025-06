Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: War etwas im Getränk? - Zeugen gesucht

Bad Salzungen (ots)

Derzeit ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung in vier Fällen. Insgesamt waren nach aktuellem Ermittlungsstand 6 Personen, die eine Veranstaltung auf dem Nappenplatz in Bad Salzungen in der Zeit von Samstag, 21:30 Uhr, bis Sonntag, 01:30 Uhr, besucht hatten von Gedächtnislücken und enormer Übelkeit betroffen. Ob ein Getränk möglicherweise Auslöser war, wird derzeit ermittelt. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen. Die Polizei warnt eindringlich: Lassen Sie Ihre Getränke nie aus den Augen! Nehmen Sie keine Getränke von Unbekannten an! Achten Sie auf sich und auf Ihre Begleiter! Holen Sie im Ernstfall sofort ärztliche Hilfe, um dem Opfer zu helfen und verständigen Sie neben dem Personal vor allem die Polizei!

