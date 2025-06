Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Wanderhütte eingebrochen

Oberschönau (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Dienstagmorgen bis Mittwochnachmittag gewaltsam in einer Wanderhütte am Hermannsberg in Oberschönau ein. Sie entwendeten etwa 100 Euro Bargeld und flüchteten anschließend unbemerkt. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0163976/2025 entgegen.

