LPI-SHL: Auseinandersetzung am Skaterplatz

Am späten Mittwochabend führten Polizisten der Einsatzunterstützung Suhl eine Verkehrskontrolle mit einem 46-jährigen Fahrradfahrer in der Friedrich-König-Straße in Suhl durch. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Den 46-Jährigen erwartet eine Anzeige.

