Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Jugendliche an Bushaltestelle angesprochen, Einbrüche und Unfallflucht

Aalen (ots)

Untermünkheim: Jugendliche an Bushaltestelle angesprochen

Am Dienstagmorgen zwischen 07:10 Uhr und 07:24 Uhr warteten zwei Jugendliche im Alter von 14 Jahren an einer Bushaltestelle an der B19 an der Kreuzung zur Kupferstraße auf einen Linienbus. Dort wurden sie von einem etwa 60 Jahre alten Mann auf einem Fahrrad angesprochen. Nach einem kurzen Gespräch bot der Mann den beiden Jungen Geld an und machte ihnen ein unmoralisches Angebot. Die Jugendlichen lehnten ab und stiegen in den Bus ein. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise. Insbesondere zu dem etwa 60-jährigen Mann, welcher mit einem mattschwarzen E-Bike der Marke Cube unterwegs war. Auffallend an dem Fahrrad war, dass der Sattel kaputt war und dort der Schaumstoff zu sehen war. Ebenfalls wurde der Mann als etwa 180 cm groß beschrieben. Er war breiter gebaut und hatte einen Bauchansatz, sowie starken Zigarettengeruch. Ebenfalls hatte er einen kurzen grauen Bart und wies eine ungepflegte Erscheinung auf. Er trug eine kleine, runde Brille und hatte beinahe eine Glatze mit kurzen grauen Haaren. Der Mann trug eine hellgraue Jeans und einen dunkelroten Sweatpullover mit Reißverschluss.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen Mittwochnachmittag 16:30 Uhr und Donnerstagmorgen 07:10 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten BMW auf einem Parkplatz im Dr.-Henryk-Fenigstein-Weg. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Einbruch in Gartenhütte eines Kindergartens

Zwischen Donnerstag 16 Uhr und Freitag 10 Uhr wurde in einem Kindergarten in der Kirchstraße versucht die Schiebetüre eines Gartenhauses gewaltsam zu öffnen. Der unbekannte Einbrecher scheiterte jedoch an seinem Vorhaben und hinterließ einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Einbrüche in Firma

Crailsheim - Roßfeld: In einem Zeitraum von Donnerstag 17:30 Uhr und Freitag 6:10 Uhr gelang ein bislang unbekannter Dieb auf bislang unbekannte Weise in ein Gebäude einer Firma in der Hofwiesenstraße. Dort öffnete dieser gewaltsam eine Geldkassette und entwendete anschließend Wertgegenstände in eine Höhe von rund 800 Euro. Zeugen, welchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Wallhausen: In der Hengstfelder Straße verschaffte sich zwischen Donnerstag 17:30 Uhr und Freitag 5:00 Uhr ein Unbekannter Zugang in das Innere einer Firma, dort durchsuchte er die Räumlichkeiten, beschädigte zwei Kabel indem er diese durchtrennte und entwendete anschließend einen geringen Bargeldbetrag aus einer Kasse. Personen, welche verdächtige Beobachtungen in diesem Zeitraum machen konnten, sollen sich unter der Rufnummer 07951 4800 melden.

