Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrer nach Unfallflucht(en) gesucht

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Mittwoch, zwischen 14:30 Uhr und 15:25 Uhr gegen einen auf einem Parkplatz in der Stadelstraße in Suhl geparkten schwarzen Skoda. Ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Zwischen 15:20 Uhr und 15:25 Uhr kam es in der direkt angrenzenden Thomas-Müntzer-Straße zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. Beim Abbiegen touchierte der unbekannte Fahrzeugführer eines weißen Lkw bis 3,5 Tonnen einen schwarzen Renault. Die Polizei prüft derzeit einen Zusammenhang und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Lkw oder dem Fahrer geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0163919/2025 beim Inspektionsdienst Suhl.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell