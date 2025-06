Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Kind bei Unfall in der von-Emmich-Straße leicht verletzt (01.06.2025)

Konstanz (ots)

Ein Kind hat bei einem Unfall in der von-Emmich-Straße am Sonntagabend zum Glück nur leichte Verletzungen erlitten. Eine 83-jährige Fahrerin eines Ford war in Richtung Petershauser Straße unterwegs, als plötzlich ein 7-jähriges Kind mit seinem Tretroller auf die Fahrbahn fuhr. Die Seniorin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen, der durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

