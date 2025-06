Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deilingen

Lkr. Tuttlingen) - Mann leistet Widerstand bei Ingewahrsamnahme (01.06.2025)

Deilingen (ots)

Am Sonntagabend ist ein Mann in Gewahrsam genommen worden, nachdem er mehrfach Passanten und Gäste einer Gaststätte belästigt hatte.

Gegen 19:30 Uhr fiel ein 29-Jähriger in einer Gaststätte in der Uhlandstraße auf, wo er Gäste anpöbelte und trotz mehrfacher Aufforderung das Lokal nicht verließ. Auch vor dem Gebäude verhielt er sich weiterhin aggressiv und urinierte unter anderem an ein abgestelltes Auto, woraufhin Passanten die Polizei verständigten.

Da sich der Mann auch gegenüber den eingesetzten Beamten uneinsichtig und zunehmend aggressiv zeigte, musste er zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen werden. Selbst im Streifenwagen verhielt sich der 29-Jährige weiter renitent und leistete aktiven Widerstand.

Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell