FW-OLL: Tradition trifft Verantwortung - Feuerwehr bleibt auch zum Gildefest einsatzbereit

Tradition trifft Verantwortung - Feuerwehr bleibt auch zum Gildefest einsatzbereit

Wildeshausen

Während in der Stadt das traditionelle Gildefest gefeiert wird und tausende Besucherinnen und Besucher für eine besondere Atmosphäre sorgen, bleibt die Feuerwehr Wildeshausen jederzeit einsatzbereit.

Auch wenn einige Einsatzkräfte am Fest teilnehmen, ist der Schutz der Bevölkerung jederzeit sichergestellt. An allen Tagen des Gildefestes wurden feste Bereitschaften eingerichtet. Mehrere Fahrzeuge sind durchgängig mit Personal besetzt - rund um die Uhr.

"Einsätze machen keinen Halt vor Feiertagen oder Veranstaltungen", erklärt Jannik Stiller, Pressesprecher der Feuerwehr. "Gerade an solchen Tagen ist es wichtig, vorbereitet zu sein - sei es für Brände, Verkehrsunfälle oder zur Unterstützung des Rettungsdienstes."

In den vergangenen Jahren wurde immer wieder deutlich: Der Feuerwehrdienst endet nicht am Festzelt. Viele Kameradinnen und Kameraden engagieren sich freiwillig und stehen auch während des Gildefestes für die Sicherheit in Wildeshausen bereit.

Die Feuerwehr bittet alle Bürgerinnen und Bürger um gegenseitige Rücksichtnahme - und wünscht ein sicheres und schönes Gildefest.

