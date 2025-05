Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Starke Gemeinschaft und klare Zukunftsperspektiven bei der Feuerwehr Wildeshausen

Wildeshausen (ots)

Bei strahlendem Wetter eröffnete Stadtbrandmeister Jens Hogeback mit einer bewegenden Rede den traditionellen Himmelfahrtsausmarsch der Feuerwehr Wildeshausen. Über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter zahlreiche Ehrengäste, Kameradinnen und Kameraden sowie Vertreter anderer Blaulichtorganisationen, folgten der Einladung.

Der Tag begann traditionsgemäß früh: Bereits um 05:00 Uhr setzte sich der festlich begleitete Marsch vom Mühlendamm aus in Bewegung - begleitet vom Spielmannszug und dem Blasorchester Wildeshausen. Aufgrund der Bauarbeiten am alten Feuerwehrhaus musste der Startpunkt in diesem Jahr verlegt werden.

Die Marschroute führte zunächst durch die Innenstadt in die Landgemeinde. In der Gaststätte Sander wurde gemeinsam gefrühstückt, bevor es weiter in den Lehmkuhlenwald ging. Dort fand im feierlichen Rahmen die traditionelle Zeremonie mit Ehrungen und Beförderungen verdienter Mitglieder statt - ein fester Bestandteil der Feuerwehrkultur in Wildeshausen, der seit über 100 Jahren an Himmelfahrt gepflegt wird.

Im Anschluss führte der Marsch über die Goldenstedter Straße, wo sich die Beat and Brass Band Wildeshausen dem Zug anschloss und für musikalische Höhepunkte sorgte. An der Genossenschaft wurden die Kinder- und Jugendfeuerwehr integriert, ehe sich der Festzug erneut durch die Stadt in Richtung neues Feuerwehrhaus bewegte. Dort klang der Tag in geselliger Runde aus.

In seiner Ansprache blickte Stadtbrandmeister Hogeback auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Besonders hob er den Großbrand in einem Altenheim im August 2024 hervor, bei dem 83 Menschen gerettet werden konnten - ein eindrucksvolles Beispiel für die professionelle Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen.

Ein bedeutender Schwerpunkt war auch die Ausbildung. Mit über 150 Lehrgangsplätzen pro Jahr sei man hervorragend aufgestellt. Zur Koordination wurde die neue Funktion der Stadtausbildungsleiterin geschaffen - besetzt mit Theresa Schunk und ihrer Stellvertreterin Lena Depken.

Auch technisch ist die Feuerwehr gut aufgestellt - doch die Ausstattung wird kontinuierlich verbessert und auf dem neuesten Stand gehalten. Hogeback dankte in diesem Zusammenhang den Verantwortlichen in Rat und Verwaltung, die diese Weiterentwicklung tatkräftig unterstützen. Die Ausschreibung für einen neuen Einsatzleitwagen steht bevor, ein Hygieneanhänger ist in Planung, und ein Quad wird künftig von der Kreisfeuerwehr in Wildeshausen stationiert. Ein besonderer Dank ging an die ausgeschiedenen Ortsbrandmeister Lutz Ertelt und seinen Stellvertreter Werner Schunk für ihr langjähriges Engagement. Ihre Nachfolger Daniel Müller I und Lars Menke haben bereits erste Impulse gesetzt und werden die Arbeit mit neuer Energie fortführen.

Nicht zuletzt hob Hogeback die Bedeutung der Nachwuchsarbeit hervor: Die Kinder- und Jugendfeuerwehr bezeichnete er als den "Grundstein für die Zukunft".

Mit einem optimistischen Blick auf den anstehenden Kreisfeuerwehrtag in Falkenburg, den geplanten Tag der offenen Tür sowie den fortschreitenden Neubau des Feuerwehrhauses in Düngstrup schloss Hogeback seine Rede mit einem klaren Appell: "Technik kann man kaufen - motivierte Menschen nicht. Ihr seid das Rückgrat dieser Feuerwehr."

Ehrungen und Beförderungen im Rahmen des Himmelfahrtsausmarschs 2025

Ernennung zum stv. Ortsbrandmeister und Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis: Lars Menke

Hochwasser Ehrennadel 2023 des Landes Niedersachsen - insgesamt 118 Beteiligte an den Einsätzen zu Weihnachten 2023/2024

Niedersächsisches Feuerwehr-Ehrenzeichen Für 40 Jahre Dienstzeit: Jörg Kramer und Hermann Petermann

Abzeichen des LFV Niedersachsen für langjährige Mitgliedschaft 50 Jahre: Heino Fastje und Klaus Winkler

Abzeichen des LFV Niedersachsen für langjährige Mitgliedschaft 70 Jahre: Herbert Harms

Ehrennadel des Oldenburgischen Feuerwehrverbands in Silber: Jens Becker

Ernennung zum Feuerwehrmann: Jolina Hense, Andreas Böckmann, Mats-Ole Ertelt, Nicolas Geyer, Janek Ihle, Malte Kemper, Henrik Schröder und Paul Wüppenhorst

Beförderung zur/zum Oberfeuerwehrfrau/mann: Sina Wilke, Vivian Liedtke, Florian Becker, Miká Dreher, Niklas Gammersbach, Leon Lenz, Pascal Mönnich, Torben Rauer, Nils Reinecke und Lennard Schlamann

Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann: Maik Melle

Beförderung zur/zum Ersten Hauptfeuerwehrfrau/mann: Swantje Carstens-Winkler, Kathrin Hogeback, Heike Kosten, Florian Abegg, Marco Backhus, Christoph Brandes, Sascha Gramberg, Timo Hellwig, Marco Hoffschneider, Detlev Horst, Christoph Kammann, Ulrich Kramer, Dirk Kreienborg, Eike Pape, Hermann Petermann und Peter Werner

Beförderung zum Löschmeister: Steve Hense, Kevin Köcke, Mirco Kuhlmann, Rene Künnen, Arne Möhring und Jonas Thiel

Beförderung zum Oberlöschmeister: Markus Gramberg, Tim Hogeback, Timo Poppe, Jannik Stiller

Beförderung zum/zur Hauptlöschmeister/in:Theresa Schunk, Volker Albers, Sven Cordes, Björn Dietz, Andreas Schreiber und Kai Strömer

Beförderung zum Ersten Hauptlöschmeister: Jens Becker, Torsten Breßler und Thorsten Wawrzienek

Beförderung zum Brandmeister: Lars Menke

Beförderung zum Oberbrandmeister: Daniel Müller I

Beförderung zum Ersten Hauptbrandmeister:Jens Hogeback

Dankesurkunde zum Übertritt in Altersabteilung: Jens Becker

*Die hohe Anzahl an Beförderungen ergibt sich aus der Änderung der Feuerwehrverordnung durch das Land Niedersachsen.

